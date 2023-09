Stiri pe aceeasi tema

- Produse expirate, spații murdare unde se prepara hrana dar și alte abateri au fost gasite, miercuri, de angajații de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Timiș in Complexul Studențesc din Timișoara. Comisarii au verificat zece unitați de alimentație publica, trei dintre acestea fiind…

- Miercuri, comisarii de la Protecția Consumatorilor Timiș au desfașurat un control operativ in zona Complexului Studențesc din Timișoara. Potrivit șefului Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Vest, este inacceptabil cum ințeleg anumiți operatori economici sa-și desfașoare activitatea.…

- Nereguli grave la mai mulți operatori economici din județul Sibiu. 33 de localuri au fost inchise temporar pana iși rezolva problemele, iar valoarea amenzilor, in doar doua zile, sa ridicat la 1,25 milioane lei, relateaza Mediafax.Luni și marți, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor…

- Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au inchis 11 magazine Mega Image, in urma unor controale.Inspectorii au aplicat 90 amenzi contravenționale in cuantum de 900.000 lei și au dispus inchiderea magazinelor pana la remedierea deficiențelor in 11 locații.In perioada 07.08-08.08.2023, Comisariatul…

- Nereguli extrem de grave descoperite de inspectorii de la Protecția Consumatorilor in Baile Herculane. Cinci restaurante au fost inchise in urma unui control desfașurat la peste 30 de unitați de alimentație publica și de cazare din stațiune.

- Conacul Gall Kuria din comuna Dalnic, care ofera servicii turistice, a fost amendat de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Covasna in urma unui control in care s-au gasit mai multe nereguli, informeaza conducerea institutiei. Potrivit sursei citate, activitatea unitatii a fost…

- Control operativ al inspectorilor de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș la restaurantul Fifty Five Bistro din Timișoara. Restaurantul a fost inchis temporar din cauza mizeriei și a incasat o amenda de 10.000 de lei.

- Inspectori ai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor au efectuat, marți - 4 iulie, controale la agenți economici care servesc mancare in zona centrala a Timișoarei, rezultatele fiind transmise redacției, intr-un comunicat.