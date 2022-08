Stiri pe aceeasi tema

- In urma acțiunilor tematice de control si cercetarea unor reclamații, echipe de control din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj au verificat, in perioada de 22-27. 07.2022, respectarea prevederilor legale in domeniul Horeca, de catre 5 operatori…

- Potrivit ANPC, au fost facute 36 de actiuni de control in Complexul Comercial Mall Baneasa Bucuresti. “In urma fiecarei actiuni de control, apar lacrimile operatorilor economici sanctionati. Ba pandemia, ba ca ploua afara, ceva s-a intamplat, iar ei nu au putut sa se adune si sa respecte legea si,…

- Dupa 46 de controale efectuate la agenți economici din mallul Promenada din București, ANPC a aplicat amenzi de 200.000 de lei, 4 avertismente și a decis inchiderea temporata a 11 spații comerciale. Controalele au scos la iveala un șir de nereguli: produse alimentare expirate, spatii neigienizate, marfuri…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a controlat 46 de agenti economici din mall-ul Promenada, din Bucuresti, iar in urma controlului 11 spații au fost inchise și au fost date amenzi de peste 200.000 de lei, informeaza News.ro. Au fost controlati 46 de operatori economici si, in urma…

- Sub coordonarea vicepresedintelui ANPC, Mihai Culeafa, echipele de control ale Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor (CRPC) Bucuresti-Ilfov au verificat comercianti de produse alimentare, nealimentare si prestatori de servicii care activeaza in mall-ul bucurestean Promenada, anunta…

- Acțiunile de control ale Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș se incadreaza in liniile startegiei de lucru promovate prin ”Caravana consumatorilor”. Acestea se realizeaza in contextul unor tematici de control naționale, locale sau pentru cercetarea reclamațiilor, dar…

- Acțiunile de control ale Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș se incadreaza in liniile startegiei de lucru promovate prin ”Caravana consumatorilor”. Acestea se realizeaza in contextul unor tematici de control naționale, locale sau pentru cercetarea reclamațiilor, dar…

- Aproape 500 de acțiuni de control au fost derulate in trimestrul I al anului 2022 de catre Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Maramureș, controalele fiind efectuate la operatorii economici, distribuitori si prestatori de servicii, realizate in urma tematicilor proprii sau naționale…