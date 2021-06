Controale programate de ITM pentru perioada iulie - septembrie 2021: Ce domenii sunt vizate

Stiri pe aceeasi tema

- 111 controale au fost efectuate de inspectorii de munca pentru verificarea modului in care angajatorii respecta masurile impuse pe perioada pandemiei.In urma acestor controale au fost aplicate pentru deficiențele constatate amenzi in valoare de 2.000 lei, precum și 3 avertismente. In principal, sancțiunile…

- Companiile aeriene trec cu vederea problemele legate de sanatatea mintala a piloților și a altor angajați din aviație, din dorința de a relua cat mai multe curse aeriene, avertizeaza mai mulți cercetatori din Dublin. Ei susțin ca acești angajați sufera de stres, anxietate și depresie dupa pandemie,…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 26 aprilie - 15 mai, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 6,24 milioane de lei, din care peste 6,1 milioane de lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca.…

- Urmatoarele intreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si alimenta clientii in bune conditii.E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru…

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, catre Inspectia Muncii. In perioada raportata inspectorii de munca ai I.T.M. Alba,impreuna cu cadre ale I.J.P. Alba au controlat 34 unitați…

- Numarul contractelor noi de munca a crescut, potrivit informațiilor cuprinse in Registrul General de Evidenta a Salariatilor, cu 107.062 fața de perioada anterioara declanșarii epidemiei de COVID – 19. De asemenea, numarul de angajatori activi a crescut cu 34.386, fața de data de 1 ianuarie 2020, arata…

- Masurile de stimulare a ocuparii si de protejare a locurilor de munca implementate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, precum si de alte ministere din Guvern isi arata efectele pozitive in actualele conditii de pandemie, a anuntat, luni, ministrul de resort, Raluca Turcan. Intr-o…

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, catre Inspectia Muncii. In perioada raportata inspectorii de munca ai I.T.M. Alba,impreuna cu cadre ale I.J.P. Alba au controlat 41 unitați…