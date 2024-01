Stiri pe aceeasi tema

- Lista locurilor de munca declarate vacante in aceasta perioada și date publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea cuprinde 112 de oferte in județ și 167 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: ambalator…

- Spectacol de vis la Centrul Cultural Borșa. Vor performa cei mai mici membri ai Ansamblului Colibri – coregraf Raluca Hojda și ai grupului muzical Dreamers – coordonator Gabriel Kotobarcs. Evenimentul are loc in 10 decembrie, incepand cu ora 14.00, intrarea fiind libera. Source

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 199 oferte in județ și 154 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: muncitor…

- Ninge abundent pe mai multe sectoare de drum național din nordul județului #Harghita: DN13B – zona Bucin DN15 – zona Borsec DN13A – intre Miercurea Ciuc și Vlahița DN12C – zona Lacul Roșu Utilajele #DRDPBrasov acționeaza cu materiale antiderapante pe toate sectoarele afectate. Va rugam sa nu va deplasați…

- „Toate prevederile de care au beneficiat telespectatorii nostri in baza grupelor de munca, cum li se spuneau inainte de 2001, grupa I si grupa II. Conditiilor speciale si deosebite cum s-au numit ele dupa 2001, noua lege nu va intra retroactiv pe ele, cu alte cuvinte, recalcularea nu-i va duce intr-o…

- ITM Alba: Amenzi de 14.000 de lei și zeci de avertismente date de inspectorii de munca dupa controale la firme din județ Inspectorii de munca din Alba au dat amenzi de 14.000 de lei și au aplicat zeci de avertismente dupa controale la firme din județ. In perioada 16 – 20 octombrie, in domeniul relațiilor…

- Slovenia a reintrodus sambata polițiști la punctele de trecere a frontierei cu Croația și Ungaria pentru a preveni potențiale amenințari la adresa securitații. Masura a dus la formarea de cozi in timp ce calatorii așteptau sa le fie verificate documentele, scrie Reuters. Guvernul sloven a decis vineri…