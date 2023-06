NOUTAȚI… Locuitorii din comuna Vinderei vor beneficia de controale medicale gratuite in perioada 10-11 iunie, in cadrul celei de-a doua ediții a caravanei „Sanatatea vine la tine”, un proiect al Alianței Pacienților Cronici din Romania (APCR). Echipe formate din medici specialiști, medici rezidenți, asistente medicale și elevi la școli sanitare postliceale vor merge pe teren […] Articolul Controale medicale gratuite pentru boli de inima și diabet, la Vinderei! (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .