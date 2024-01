Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad au efectuat mai multe controale, in noaptea de Revelion, la sali de evenimente... The post Controale de Revelion la sali de evenimente din Arad. Inspectorii de prevenire ai ISU au dat amenzi pentru lipsa autorizației…

- O femeie in varsta de 70 de ani si-a pierdut viata, duminica seara, dupa ce casa ei, din localitatea Corlateni, a luat foc, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.

- Seful ISU Prahova colonel Nicolae Tudoroiu a cerut eliberarea din functie pentru a nu exista suspiciuni in ceea ce priveste ancheta aflata in derulare cu privire la incendiul produs la Ferma Dacilor, din localitatea prahoveana Tohani, unde opt oameni au murit carbonizati, iar alti doi au fost raniti.…

- La solicitarea șefului DSU, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova, colonel Nicolae Tudoroiu a cerut eliberarea din funcția de comanda deținuta pentru a nu exista suspiciuni in ceea ce privește ancheta aflata in derulare, acesta ocupand…

- Seful Inspectiei de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova a fost demis in urma incendiului devastator care a afectat pensiunea Ferma Dacilor din localitatea Tohani din Prahova, conform declaratiilor facute miercuri de catre Departamentul pentru Situatii de Urgenta…

- Un barbat in varsta de 54 de ani, din localitatea botosaneana Calinesti, si a pierdut viata, vineri, intr un incendiu care i a cuprins locuinta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Botosani. Un barbat in varsta de 54 de ani, din localitatea botosaneana Calinesti,…

- Langa noi: Tanar ranit la Suceava dupa ce s-a rasturnat cu tractorul. A fost prins sub utilaj si a ramas incarcerat Un tanar de 26 de ani a fost grav ranit, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul pe un teren accidentat de pe raza localitatii Valea Glodului din comuna Vulturesti, au anuntat reprezentantii…

- Langa noi: Un tanar a murit, iar un altul a fost ranit in urma unui accident de motocicleta la Malini, in Suceava Un tanar a murit, iar un altul a fost ranit in urma unui accident rutier produs, in noaptea de vineri spre sambata, pe raza comunei Malini din judetul Suceava, au anuntat reprezentantii…