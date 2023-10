Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe țari membre in Spațiul Schengen impun, din nou, controale la frontierele dintre ele, ceea ce ar confirma ideea controversata lansata de cancelarul Austriei, Karl Nehammer, conform caruia sistemul Schengen “nu funcționeaza”. Polonia și Cehia au anunțat, separat, ca vor reintroduce controlul…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja anunta ca Romania va produce izotopi medicali la Centrala de la Cernavoda, ”speranta pentru tratamentul cancerului”, si poate reporni productia de apa grea la Drobeta-Turnu Severin, dupa ce Nuclearelectrica a semnat un memorandum cu Ontario Power Generation (OPG).…

- ”Zi excelenta la OCDE si vesti la fel de bune! Romania va produce izotopi medicali la Centrala de la Cernavoda, speranta pentru tratamentul cancerului. Si poate reporni productia de apa grea la Drobeta-Turnu Severin. Ambele cu sprijin canadian: astazi Nuclearelectrica a semnat un memorandum cu Ontario…

- Germania va introduce saptamana aceasta controale la frontierele cu Polonia și Republica Ceha, a anunțat miercuri ministrul german de Interne, Nancy Faeser, informeaza Mediafax.Autoritațile din Germania au luat aceasta decizie dupa ce au constatat ca solicitarile de azil au crescut, in premiera,…

- Catalin Gherzan: Ambiția unor state de a ține Romania in afara Schengen are efecte directe privind bunastarea romanilor Faptul ca Romania nu este in Schengen a dus la cresterea deficitului bugetar, considera Catalin Gherzan. Ambiția unor state de a ține Romania in afara Schengen are, iata, efecte directe…

- Simona Halep se afla in mijlocul unui scandal de dopaj, dupa ce a fost depistata pozitiv la US Open 2022. Ea este suspendata provizoriu și așteapta verdictul tribunalului independent Sport Resolutions, de la Londra, unde a fost audiata. Fostul lider mondial a vorbit pentru prima data de la acel moment.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a avut o intrevedere cu Ylva Johansson, comisar european pentru Afaceri Interne, in contextul reuniunii informale a Consiliului JAI de la Logrono, Spania, organizata de presedintia spaniola a Consiliului UE, cu acest prilej fiind analizate proiectele derulate…

- Premierul Bavariei (land in sudul Germaniei), Markus Soder, a cerut controale mai stricte la frontiere ca parte a combaterii migratiei ilegale catre Germania, transmite duminica DPA, preluata de Agerpres.