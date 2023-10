Stiri pe aceeasi tema

- Italia a restabilit controalele la frontiera cu Slovenia ca parte a strategiei sale de imbunatatire a securitatii interne in fata amenintarii unor atacuri teroriste in Europa, a declarat miercuri guvernul de la Roma, transmite Reuters, citata de News.ro. „Intensificarea focarelor de criza de la granitele…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, intenționeaza sa convoace in urmatoarele ore o convorbire telefonica cu liderii Franței, Germaniei, Italiei și Marii Britanii - țari membre ale asa-numitului grup The Quint (grup decizional informal format din SUA și cele patru mari state din Europa de Vest: Franța,…

- Urmeaza un val de migranți in Europa dupa razboiul din Israel? Polonia: E in benficiul RusieiActuala violenta dintre Hamas si Israel "lucreaza" in favoarea Rusiei, in timp ce distrage atentia internationala de la agresiunea Moscovei in Ucraina si poate duce la noi presiuni migratorii asupra Europei,…

- Razboiul Rusiei declanșat in Ucraina - IMPACT devastator asupra economiilor din Europa Razboiul din Ucraina a redus ritmul de crestere economica si a impulsionat semnificativ inflatia in Europa, sustine Banca Nationala a Elvetiei intr-un studiu publicat vineri. Efectele negative nu se termina, ci continua…

- Un nou val de canicula a lovit Europa. Franta a emis luni o atentionare cod rosu de canicula, valabila pentru patru regiuni din sudul tarii, ceea ce permite autoritatilor locale sa anuleze evenimente si sa suspende unele servicii publice, in caz de necesitate. Situația este asemanatoare și in alte țari,…

- Pompierii s-au luptat cu focul in regiunea Calabria din sudul Italiei, iar locuințele din insula Sicilia au fost afectate de pene de curent, in timp ce temperaturile au crescut din nou in timpul valului de caldura care a provocat haos in unele parti ale Europei, relateaza Reuters.