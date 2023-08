Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj a desfasurat, in perioada 01-18 august 2023, actiuni de control la centrele de ingrijire medicala, de recuperare psihica și de dezintoxicare, exclusiv spitale

- In urma unor controale inopinate efectuate in teren, in doar 24 de ore, inspectorii de la ITM Hunedoara au depistat o serie de nereguli și abateri de la legislația muncii, in domeniul securitații și sanatații in munca, in condiții de canicula. „In perioada 24.07.2023 – 25.07.2023, Inspectoratul…

- In perioada 10.07.2023-14.07.2023, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Alba a desfașurat, pe raza județului, o serie de acțiuni de verificare a respectarii prevederilor legale in domeniu, in centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice, in cele destinate persoanelor…

- Comisii mixte de control formate sub coordonarea Instituției Prefectului Timiș au controlat duminica, 16 iulie, 15 centre, in localitațile: Ghiroda, Giarmata, Peciu Nou, Checea, Lugoj, Giroc, Gavojdia.

- Evaluarea intermediara a rezultatelor verificarilor efectuate in perioada 10–11 iulie 2023, a avut loc astazi, la convocarea doamnei prefect Irina Munteanu, cu participarea conducatorilor Inspectoratului Teritorial de Munca Cluj, Agenției

- Dupa ororile descoperite la trei azile de batrani din județul Ilfov (la Voluntari și Afumați), Guvernul a dispus controale la toate caminele de batrani și centrele sociale din țara. In județul Prahova, bilanțul primelor doua zile de verificari este dureros. Au fost descoperite numeroase nereguli, inclusiv…

- La nivelul județului Cluj au fost demarate controale in echipe mixte ( ISU, IPJ, ITM, DSP, DSVSA, AJPIS, Protecția Consumatorului) incepand de ieri, conform unei planificari pe zone realizata impreuna cu AJPIS. ”In județ sunt 87 de centre rezidențiale, publice și private, varstnici, adulți cu dizabilitați…