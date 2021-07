Stiri pe aceeasi tema

- Mii de sticle cu bauturi periculoase au fost retrase de la vanzare in Timișoara, pentru ca erau ținute in soare, la peste 30 sau chiar 40 de grade Celsius. Specialiștii atrag atenția ca inclusiv apa care este pastrata in caldura puternica sau direct sub razele soarelui poate deveni toxica. Inspectorii…

- Aproximativ 9% din populatia cu varsta de peste 15 ani a UE a consumat zilnic bauturi racoritoare care contin zahar in anul 2019, insa statele membre cu cea mai mica pondere a populatiei care consuma zilnic astfel de bauturi sunt Estonia (2%), urmata de Lituania, Finlanda, Letonia si Romania (toate…

- Conform unor studii realizate recent in Statele Unite ale Americii, aproximativ 40% dintre cuplurile necasatorite și 25% dintre cuplurile casatorite s-au confruntat cu cel puțin un episod de infidelitate. Acelasi studiu spune ca 20% dintre barbați cauta o relație extraconjugala, in timp ce procentul…

- Mai mulți barbați s-au batut cu scaune și sticle la o terasa din Piața Victoriei din Timișoara. Martorii, dintre care unii cu copii, s-au indepartat imediat. Poliția a identificat trei dintre indivizi și continua cercetarile. Scandalul a avut loc in jurul orei 23:00, in Piața Victoriei din Timișoara.…

- Pentru urmatoare 24 de ore, se anunța ploi insotite de descarcari electrice pe tot teritoriul țarii. La Briceni și Soroca vor fi 23 de grade, iar la Balti și Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol vor fi 25 de grade iar la Leova, 27 de grade Celsius.

- Localnicii din comuna Gura Sutii, judetul Dambovita, au filmat un inceput de tornada, a relatat Observator News, luni, 14 iunie, la o zi dupa ce un fenomen similar a avut loc in comuna Corbu, din judetul Constanța.Mai multe persoane au observat speriate fenomenul din județul Dambovița, mai ales ca venea…

- Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul I.P.J. Hunedoara au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat din comuna Harau deține mai mulți caini in gospodaria proprie, in condiții improprii. In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca cele sesizate se confirma,…

- Trei tineri din Cugir, REȚINUȚI de polițiști, dupa ce ar fi furat mai multe sticle de bauturi alcoolice dintr-un supermarket Polițiștii din Cugir au reținut trei tineri care sunt cercetați pentru furt. Aceștia ar fi sustras mai multe sticle cu bauturi alcoolice, din incinta unei societați comerciale.…