Stiri pe aceeasi tema

- Taieri, depozitari și transporturi ilegale de materiale lemnoase au fost constatate in mai multe controale efectuate la diferiți operatori economici, de catre polițiștii de la Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu inspectorii Garzii Forestiere Timișoara. In doua cazuri…

- Furturile de lemne nu mai mira pe nimeni. In județul Cluj s-au inmulțit delictele silvice, recent au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale pentru nereguli in acest domeniu. In perioada 20 februarie – 01 martie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul…

- In perioada 21-22 februarie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au efectuat verificari cu privire la modul de respectare al prevederilor HG 497/2020 referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare…

- Sancțiuni aplicate de polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, in urma abaterilor constatate cu ocazia unor controale Polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, cu sprijinul reprezentanților Garzii Forestiere Timișoara, au efectuat verificari…

- IPJ Vrancea: Material lemnos confiscat de polițiști In perioada 25 – 26 ianuarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, cu sprijinul specialiștilor silvici din cadrul Garzii Forestiere Focșani, au efectuat un control pe linia respectarii…

- Amenzi contraventionale in cuantum de 7.998.900 lei aplicate in anul 2023 Pe parcursul anului 2023 Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a desfasurat actiuni de control si verificare a agentilor economici care isi desfasoara activitatea pe raza judetului Constanta, campanii de control organizate…

- Au fost doua zile de controale pe linie silvica in Maramureș. Astfel, in zilele de 12 și 13 ianuarie a.c., polițiștii specializați din cadrul Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol- Serviciul de Ordine Publica Maramureș, impreuna cu polițiștii din cadrul subunitaților teritoriale și…

- In ziua de 21 decembrie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului Ordine Publica, impreuna cu specialiști din cadrul Garzii Forestiere Ploiești, Biroul Județean Argeș, au verificat un depozit de material lemnos, cu punctul de lucru in comuna Rucar.…