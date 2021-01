Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.300 de persoane care urmau sa fie vaccinate in etapa a treia apar, in saptamana 15 – 23 ianuarie, ca vaccinate, spune ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu anunța controale in centrele de vaccinare, dar și sancțiuni. Vlad Voiculescu a spus, miercuri, ca procesul vaccinarii trebuie sa fie transparentizat.…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat ca exista suspiciunea ca un numar mare de persoane care ar fi trebuit vaccinate in etapa a III-a, au fost de fapt vaccinate mai repede, respectiv in a doua etapa. Asta, spune ministrul, in contextul in care in Romania sunt mai puține vaccinuri decat este…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, dr. Valeriu Gheorghița, a declarat, marți, ca din totalul programarilor care s-au facut pana in prezent, 75% sunt persoane din categoriile la risc, iar 25 la suta reprezinta personal din infrastructura esențiala a statului. Valeriu Gheorghița a declarat ca pana…

- Comitetul Național de Vaccinare a anunțat ca pana astazi, 18 ianuarie, s-a administrat un total de 235.239 de doze de vaccin impotriva COVID-19, dintre care 30.237 in ultimele 24 de ore, ceea ce este un record. Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica,…

- Comitetul Național de Vaccinare a informat ca pana astazi, 17 ianuarie, 204.185 de persoane au fost vaccinate cu serul de la Pfizer, dintre care 875 cu rapel, dupa 3 saptamani și o zi de la debutul campaniei. Totodata, 8.095 de oameni au fost vaccinați in ultimele 24 de ore, dintre care 875 cu rapel.…

- Centrele si echipele de vaccinare sunt pregatite sa gestioneze, in a doua etapa, imunizarea persoanelor de peste 65 de ani sau a adultilor cu boli cronice, indiferent de varsta, beneficiari ai serviciilor sociale, a anuntat, luni seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. Aceasta…