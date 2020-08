Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunea s-a desfașurat in cartierele Prundu, Razboieni și Exercițiu, unde mai mulți operatori comerciali din piețe și cei stradali au fost verificați și, dupa caz, sancționați pentru nerespectarea masurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19. Articolul Controale ISU Argeș pentru…

- La data de 30 iunie 2020, polițiștii din Scarișoara, impreuna cu specialiștii silvici, au efectuat controale in teren pentru depistarea persoanelor care incalca legislația privind exploatarea materialului lemnos. Astfel, a fost depistat un barbat, de 31 de ani, care deținea cantitatea de 8,02 metri…

- ACTIUNE A POLITISTILOR VRANCENI PENTRU PROTEJAREA FONDULUI SILVIC In urma activitatilor desfasurate de politistii vranceni pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul silvic, au fost constatate 3 infractiuni, au fost aplicate 65 de sanctiuni contravenționale si au fost confiscați…

- Pe 15 și 16 iunie, politistii argeseni au actionat pentru combaterea taierii, sustragerii și comercializarii ilegale de material lemnos, impreuna cu specialiști din cadrul Garzii Forestiere Ploiești, Direcției Silvice Argeș, precum și cu personalul silvic cu atribuții de control/de paza pe linie silvica.…

- Polițiștii gorjeni au descins ieri la 18 depozite de material lemnos. Oamenii legii au desfașurat o acțiune pe raza intregului județ, pentru prevenirea și combaterea ilegalitaților in domeniul forestier, respectiv depistarea persoanelor care desfasoara activitati de comert cu material lemnos si nu respecta…

- In data de 09.06.2020, in jurul orei 21:30, politistii Secțiilor de Poliție Rurala Baia de Criș și Crișcior au oprit in trafic, pe DN76, in urma unei actiuni, o autoutilitara condusa de un barbat de 42 de ani, din judetul Alba, care circula din direcția Brad – Deva si care transporta, conform avizului…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Marginea au oprit pentru control pe un drum comunal neclasificat de pe raza comunei Marginea,o autoutilitara incarcata cu material lemnos. S-a constatat ca autoutilitara era condusa de un barbat de 27 ani, din Marginea, care a prezentat pentru control documentele personale,…

- Pe 27 mai, politistii argeseni au actionat pe raza de competenta, pentru combaterea taierii, sustragerii și comercializarii ilegale de material lemnos, impreuna cu specialiști din cadrul Garzii Forestiere Ploiești, Direcției Silvice Argeș, precum și cu personalul silvic cu atribuții de control/de paza…