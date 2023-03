Stiri pe aceeasi tema

- Deși Europa se chinuie sa loveasca in industria energetica a Rusiei, navele rusești fac drumuri tot mai dese catre China și India. Banca americana de investitii J.P. Morgan a previzionat joi ca Rusia va putea sa mentina productia de petrol la nivelul anterior conflictului din Ucraina, datorita cererii…

- Banca americana de investitii J.P. Morgan a previzionat joi ca Rusia va putea sa mentina productia de petrol la nivelul anterior conflictului din Ucraina, datorita cererii robuste din China si India, dar s-ar putea confrunta cu dificultati in redirectionarea unei parti din exporturile sale de produse…

- Ce salariu are un medic de familie in 2023. Venitul unui medic de familie se compune din incasarile de la Casa Județeana de Asigurari de Sanatate per capita și venitul per serviciu. Unii medici de familie ajung sa caștige niște sume la care oamenii de rand nici nu pot spera. Afla cat caștiga un medic…

- Exportul animalelor vii ar putea fi interzis in Romania. Proiectul de lege, depus in Parlament Exportul animalelor vii ar putea fi interzis in Romania. Proiectul de lege, depus in Parlament Un proiect de lege a fost depus in Parlament, de catre senatorul Florin Cițu, alaturi de alți parlamentari PNL,…

- Luna decembrie a insemnat pentru Spitalul Județean din Timișoara depunerea mai multor solicitari de finanțare pentru proiecte susținute din Planului Național de Redresare și Reziliența, Componenta 12 – Sanatate, coordonata de Ministerul Sanatații. Este vorba de solicitari in valoare de multe milioane…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta anunta ca de la 01 ianuarie 2023 impozitul pe dividende se majoreaza de la 5 la 8 . Veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament…

- ANAF reamintește ca, prin Ordonanța de Guvern nr. 16/2022, a fost introdusa obligația prin care contractele de inchiriere vor fi inregistrate de la 1 ianuarie 2023. Inregistrarea la ANAF se face in maxim 30 de zile iar ordinul de punere in aplicare a fost publicat in Monitorul oficial. In cazul contractelor…

- Pedepse mai aspre pentru șoferii care depașesc viteza legala cu peste 100 km/h. Proiectul de lege, depus in Parlament Pedepse mai aspre pentru șoferii care depașesc viteza legala cu peste 100 km/h. Proiectul de lege, depus in Parlament Un nou proiect de lege, care a fost depus la Parlament și semnat…