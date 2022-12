Contribuție de solidaritate sau furt? de Octavian Badescu Este evident ca la acest moment romanii nu beneficiaza suficient de pe urma resurselor naturale ale Romaniei, veniturile nesemnificative obtinute din redevente in raport cu bogatia teritoriului fiind o dovada in acest sens. Insa Guvernul a optat sa isi creasca veniturile intr-un mod cu o legitimitate discutabila, prezentul articol propunandu-si sa prezinte o modalitate alternativa prin care romanii pot beneficia direct si intr-un mod corect de pe urma resurselor naturale aflate pe teritoriul Romaniei. Principial vorbind, munca si natura – cantitatile de timp de munca, impreuna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

