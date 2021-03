Contribuția la PENSIE 2021: Cum pot salariații să verifice dacă angajatorii le plătesc contribuțiile Contribuția la PENSIE 2021: Cum pot salariații sa verifice daca angajatorii le platesc contribuțiile Odata cu noua Lege a pensiilor, adoptata in 2019 și care ar urma sa intre in vigoare la 1 septembrie 2021, se pune mai mult accentul pe plata efectiva a contribuțiilor la pensie, salariații trebuie, de acum inainte, sa fie mai atenți și sa verifice daca angajatorii le platesc contriburițiile... Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Frigul a pus stapanire pe Romania și este bine de știut ca, in aceasta perioada geroasa, firmele sunt obligate sa asigure angajaților care lucreaza in aer liber condiții speciale de munca. Ceai fierbinte, pauze mai dese in spații incalzite și echipament de protecție adecvat sunt doar cateva dintre obligațiile…

- Cea mai mare pensie din țara este de 78.634 de lei, 5.205 lei reprezentand contributivitatea, iar 73.429 de lei, din criteriile favorizante obținute din partea mai multor legi, a spus ministrul Muncii, Raluca Turcanu. Cea mai mare pensie din Romania. Turcan spune ca este vorba despre o persoana care…

- Incepand din 2021, angajatorii vor acoperi facturile la utilitati pentru angajatii care lucreaza de acasa. Legea 296/2020, care prevede faptul ca angajatorul va acoperi facturile la utilitati pentru angajatii care lucreaza de acasa, a fost publicata in Monitorul Oficial, relateaza Realitatea TV. Citește…

- Tot mai mulți angajați lucreaza in sistem de telemunca. O noua hotarare de Guvern prevede ca angajatorii care platesc cheltuielile ”de acasa” ale telesalariaților, sa fie absolviți de plata taxelor salariale aferente. In 21 decembrie s-a publicat in Monitorul Oficial o lege care aduce o noua facilitate…

- Valoarea punctului de pensie se va majora anual, arata programul de guvernare al coalitiei PNL – USR – PLUS – UDMR, care doreste totusi un mecanism privind predictibilitatea cresterii. Contributiile catre Pilonul II de pensii vor creste pana la 4,75% in 2024.

- Firmele care le dau bani telesalariaților pentru plata utilitaților și achiziția de echipamente pot scapa de taxele salariale aferente. Facilitatea este inclusa intr-un proiect de lege care modifica actualul Cod Fiscal și care nu mai are nevoie decat de aprobarea președintelui Romaniei. Astfel, vor…

- Fondurile de pensii private obligatorii fac al doilea pilon al sistemului de pensii al Romaniei. Coform unui studiu au peste 6,6 milioane de participanți. Aceste fonduri gestioneaza active nete in valoare de peste 5 miliarde de euro. Contribuțiile pentru pensii private La Pilonul II de pensii cei care…

- Complexul Energetic Turceni strange bani pentru partid. Asa se face ca fiecare sef a contribuit cu sume cuprinse intre 500 de mii si 2 milioane de lei vechi. Pana in momentul de fata au fost stransi peste 150 de milioane de lei vechi, bani care vor f...