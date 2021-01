Stiri pe aceeasi tema

- Contribuabilii, care aveau datorii la buget in 31 martie 2020, pot cere anularea dobanzilor si a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale pana la 31 martie 2021, inclusiv, termen care a fost prelungit prin OUG nr. 226/2020.Debitorii care doresc sa beneficieze de amnistierea…

- Pentru a beneficia de anularea unor obligații bugetare accesorii, aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, trebuie sa indepliniți cumulativ urmatoarele condiții: a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, se sting prin orice…

- Grecia va introduce noi facilitați fiscale pentru a atrage persoanele care muncesc de acasa. Autoritațile spera ca masura ajuta economia grav afectata de pandemia de COVID-19, survenita dupa un deceniu de austeritate in aceasta țara, potrivit CNBC .Orice persoana care se muta in Grecia in 2021 va fi…

- O noua OUG care aduce modificari cu impact fiscal a fost publicata in 26.10.2020 in Monitorul Oficial. Este vorba de OUG nr. 181 din 22 octombrie 2020 care aduce urmatoarele noutați, informeazp smartbill . Pentru obligațiile fiscale principale și accesorii a caror scadența sau termen de plata s-a implinit…