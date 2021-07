Stiri pe aceeasi tema

- La Jocurile Olimpice de la Tokyo, Romania si-a adjudecat deja prima medalie, prin scrimera Ana-Maria Popescu, iar alti tricolori continua cursa catre podium. Medalii vor mai veni, cu siguranta, speram sa fie cat mai stralucitoare! Scrimera romana Ana-Maria Popescu a cucerit medalia de argint in proba…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a afirmat, duminica, la stadionul Arcul de Triumf, ca si in situatia in care Federatia Romana de Scrima ar fi avut un buget mai mare cu 5 milioane de lei, sportiva Ana-Maria Popescu, medaliata cu argint la JO 2020, nu ar fi reusit sa castige aurul olimpic.…

- Spadasina Ana Maria Popescu a declarat, sambata, ca spera ca argintul obtinut la Tokyo sa fie suficient cat sa asigure un “buget de bun simt pentru scrima romaneasca”. “Sper ca de data asta sa fie suficient si sa nu se mai spuna Branza a pierdut aurul. Sper ca medalia asta sa cantareasca suficient,…

- Ana Maria Popescu a ratat la mustata medalia de aur in finala cu o sportiva din China.Prima medalie a delegatiei Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo a fost adusa, astazi, de scrimera Ana Maria Popescu 37 de ani , care a cucerit argintul in proba individuala de spada.In ultimul act, Ana Maria Popescu…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a afirmat, sambata, ca scrimera Ana-Maria Popescu ”a spart gheata” si ca spera ca dupa medalia de argint obtinuta de aceasta sa apara si altele pentru sportivii romani de la Jocurile Olimpice. „Ana a fost in mana azi, a intalnit in finala…

- Scrimera romana Ana-Maria Popescu a cucerit medalia de argint in proba individuala feminina de spada la Jocurile Olimpice de la Tokyo, sambata, dupa ce a fost invinsa in finala de chinezoaica Yiwen Sun cu 11-10, prin „tusa de aur”.

- Scrimera romana Ana-Maria Popescu a cucerit medalia de argint in proba individuala feminina de spada la Jocurile Olimpice de la Tokyo, sambata, dupa ce a fost invinsa in finala de chinezoaica Yiwen Sun cu 11-10, prin ''tusa de aur''. Reprezentanta noastra a pierdut dramatic, in prelungiri,…

- Atat de aproape de aur… Scrimera romana Ana-Maria Popescu a cucerit medalia de argint in proba individuala feminina de spada la Jocurile Olimpice de la Tokyo, sambata, dupa ce a fost invinsa in finala de chinezoaica Yiwen Sun cu 11-10, prin ”tusa de aur”. Reprezentanta noastra a pierdut dramatic, in…