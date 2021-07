Ministrul Proiectelor Europene Cristian Ghinea ii raspunde liderului PNL Rares Bogdan, care a sustinut ca daca ministerul ar fi fost condus de liberalul Marcel Bolos, PNRR ar fi fost deja aprobat, spunandu-i ca Bolos a facut un PNRR care nu ar fi fost luat niciodata in serios de CE, iar Ideea ca PNL a facut vreo favoare lasand niste ministere la USR PLUS e o fudulie profund jignitoare. ”Sunt siderat de inocenta mimata a lui Rares Bogdan. Marcel Bolos a facut un PNRR care nu ar fi fost luat niciodata in serios de CE: cu 9% verde si 4% digital (fata de 37% si 20% cat prevede regulamentul). In general…