- Guvernul de la Chisinau a aprobat astazi semnarea unui memorandum pentru interconectarea retelelor de gaze naturale si energie electrica dintre Republica Moldova si Romania. Documentul urmeaza sa fie semnat la Chisinau luni, 11 decembrie. Reporter, Ina Gutu: In sectorul gazelor naturale, memorandumul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ajutorul a trei țari, printre care și Romania, pentru electricitate, dupa ce Ucraina a fost extrem de afectata de bombardamentele rușilor.Operatorul rețelei naționale de electricitate din Ucraina, Ukrenergo, a anunțat ca se confrunta cu o situație extrem…

- Consumul national de energie electrica al Romaniei a scazut cu 6,7% in primele noua luni ale anului, comparativ cu perioada similara a anului 2022, totalizand 36,529 miliarde kWh, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica.

- Romania este in topul tarilor cu cele mai mari scumpiri la energie. Facturile romanilor sunt de patru ori mai scumpe decat in Ungaria, de exemplu. In plus, acest lucru nu se va schimba prea curand. Guvernul si furnizorii nu se inteleg in privinta plafonar

- Romania se afla printre statele Uniunii Europene cu cele mai mari scumpiri la energia electrica in primul semestru al anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2022 – 77% – arata statisticile europene Eurostat. Cresteri semnificative de preturi s-au inregistrat si in Olanda, Lituania si Letonia, iar…

- Piața imobiliara din Romania a devenit un subiect de interes major pentru investitori, proprietari și viitori cumparatori sau chiriași. Cu schimbari semnificative la orizont, este esențial sa fii la curent cu ultimele tendințe și evoluții pentru a face alegeri informate in ceea ce privește…

- Plafonarea prețurilor la energie: Ministrul Adrian Caciu spune ce se va intampla cu aceasa masura Plafonarea prețurilor la energie: Ministrul Adrian Caciu spune ce se va intampla cu aceasa masura Adrian Caciu, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene din Romania (MIPE), a transmis ca inca nu…

- ”In trimestrul II 2023 au fost date in folosinta 16.748 locuinte, in crestere cu 84 locuinte, fata de trimestrul II 2022. In semestrul I 2023 au fost date in folosinta 32.077 locuinte, in scadere cu 494 locuinte, fata de semestrul I 2022”, arata datele INS. Trimestrul II 2023 fata de trimestrul II 2022…