Contraofensiva sau despre cum americanii înaripează cârtițele războiului Mult trambițata ofensiva ucraineana incepe ca-n reclama cu ridicat marea, precum o plapuma. Mii de ostași sunt masați in apropierea Odesei. Se discuta despre asaltul asupra celui mai mare arsenal din Europa, cel rusesc din Transnistria! E prima contraofensiva din istoria razboaielor lumii anunțata cu surle, trambițe și fanfare. Știrile abunda cu povești romanțate, cu eroi ai neinfricatului popor ucrainean pe tancurile americanești. Marea debarcare din Normandia, inceputa pe 6 iunie 1944, cu numele de cod „Operațiunea Neptun” sau „D-Day,” cand peste o suta cincizeci de mii de soldați anglo-american… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

