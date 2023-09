Contraofensiva lui Zelenski! Forţele ucrainene avansează în Zaporojie, unde au bombardat oraşul Tokmak Contraofensiva lui Zelenski! Fortele ucrainene avanseaza in Zaporojie, unde au bombardat orasul Tokmak Trupele ucrainene continua sa avanseze in regiunea Zaporojie, in sudul Ucrainei, unde prioritatea lor este sa cucereasca cat mai rapid fortareata Tokmak, pe care Kievul a bombardat-o intens in ultimele ore pentru a-i alunga pe ocupantii rusi, relateaza duminica EFE, potrivit Agerpres. In acelasi timp, artileria grea si aviatia rusa incearca sa incetineasca contraofensiva ucrainenilor de-a lungul intregului front de sud, unde se spune ca ar fi sosit intariri numarand efective de cateva… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat marti, 5 septembrie, ca contraofensiva ucraineana este complet lipsita de succes, insa a recunoscut ca exista tensiuni in regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Rusia, transmite Agerpres. ”Fortele armate ale Ucrainei nu si-au atins obiectivele…

- Forțele armate ale Ucrainei au facut progrese „semnificative din punct de vedere tactic ” de-a lungul a doua linii majore de atac, potrivit analiștilor occidentali, Kievul susținand ca panica se instaleaza in randul forțelor ruse și rata dezertarilor este in creștere, scrie The New York Times.…

- Fortele armate ucrainene au avansat in contraofensiva lor din regiunea Zaporojie din estul Ucrainei, se mentioneaza intr-un raport dat publicitatii vineri al Institutului american pentru studiul razboiului (ISW), relateaza sambata dpa, potrivit agerpres.ro. Trupele ucrainene au realizat “avansuri semnificative…

- Analiștii americani au numit trei opțiuni pentru dezvoltarea contraofensivei ucrainene, dintre care cea mai de succes o considera „presiune constanta”, „campanie de suprapunere” și crearea de descoperiri in liniile de aparare ruse, potrivit TIME . Situația din Ucraina favorizeaza in continuare Kievul,…

- Analiștii americani au numit trei opțiuni pentru dezvoltarea contraofensivei ucrainene, dintre care cea mai de succes o considera „presiune constanta”, „campanie de suprapunere” și crearea de descoperiri in liniile de aparare ruse, potrivit TIME.Situația din Ucraina favorizeaza in continuare Kievul,…

- Forțele armate ale Ucrainei au continuat contraofensiva militara pe cel puțin trei zone ale frontului și au avansat. In același timp, au obținut succese importante din punct de vedere tactic in regiunea Bahmut,

- Prabușirea catastrofala a unui baraj din sudul Ucrainei a facut ca Kievul sa fie ingrijorat de faptul ca Rusia ar putea organiza un atac asupra centralei nucleare din Zaporojie, pentru a alimenta panica si a inabusi progresele ucrainene pe linia frontului, a declarat luni, 10 iulie, ministrul ucrainean…

- Forțele armate ale Ucrainei au eliberat satul Rivnopil din regiunea Donețk, a declarat ministrul adjunct al apararii, Hanna Maliar, pe 26 iunie.Exista doua așezari numite Rivnopil in regiunea Donețk. Cel eliberat se afla langa granița administrativa cu regiunea vecina Zaporizhzhia. CITESTE SI…