Stiri pe aceeasi tema

- București, 23.01.2024 – Veolia Romania Soluții Integrate (VRSI), companie membra a Veolia Romania și furnizor de servicii de exploatare, intreținere și management a sistemelor de apa, canalizare și energie termica, și Orașul Otopeni au semnat, in data de 15.01.2024, actul adițional care prevede prelungirea…

- Traficul total de marfuri in porturile maritime romanești a inregistrat, in anul 2023, conform datelor operative la acest moment, peste 92,5 milioane tone, o creștere de 22,5% fața de 75,5 milioane tone in 2022, reprezentand o performanța istorica a portului Constanța, arata datele transmise de Compania…

- Incep lucrarile la viitoarea rețea de apa din Panticeu. Investiția de peste 6,2 milioane de lei este finanțata de Consiliul Județean Compania de Apa „Someș” S.A., operator regional de apa aflat sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, a semnat contractul de lucrari privind alimentarea…

- Grupul TeraPlast achiziționeaza producatorul de țevi Palplast din Republica Moldova. Prețul tranzacției este de 1,8 milioane de euro, din care un milion de euro este aport al TeraPlast la capitalul Palplast Moldova și 800.000 de euro se vor plati catre acționariatul existent. TeraPlast vrea sa iși intareasca…

- Consiliul Județean Hunedoara lanseaza licitația pentru Modernizarea DJ 705A: Oraștie – Costești – Sarmizegetusa Regia, finanțat prin POR. Consiliul Județean Hunedoara a scos la licitație contractul de Execuție Lucrari pentru proiectul ambițios de modernizare a Drumului Județean…

- Intr-o lume in continua mișcare, infrastructura adecvata este esențiala pentru a menține o comunitate funcționala și curata. Un aspect crucial al acestei infrastructuri este gestionarea eficienta a apelor uzate și prevenirea blocarii sistemelor de canalizare. In acest context, compania Calypso Mono…

- Proiectul de modernizare a drumului județean Izvoarele Sucevei-Shepit (Cernauți-Ucraina) a fost finalizat recepția avand loc astazi in prezența președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Investiția care s-a realizat cu fonduri europene transfrontaliere prin Programul Operațional Comun Romania-Ucraina…

- Durata contractului este de sase luni, iar atribuirea se va face prin licitatie deschisa, in baza criteriului cel mai bun raport calitate pret.Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA a deschis procedura pentru atribuirea contractului de furnizare a energiei electrice pentru platformele…