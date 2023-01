Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase, in mandatul caruia s-a semnat cu OMV contractul de privatizare a Petrom, susține in continuare ca decizia a fost una benefica pentru Romania. Afirmațiile acestuia apar in contextul in care Cozmin Gușa susține ca SRI avertizase Guvernul in 2004 ca privatizarea Petrom…

- Aseara la Realitatea Plus, intr-o emisiune maraton, Anca Alexandrescu a inceput prezentarea detaliilor din contractul privatizarii frauduloase a PETROM catre OMV, așa cum apar chiar in documentul primit la redacție. Dupa o așteptare de 19 ani (!) romanii pot afla in fine clauzele care-au permis exploatarea…

- Discuțiile aprinse din spațiul public legate de vanzarea pachetului de acțiuni Petrom catre OMV, in urma cu aproape doua decenii, au intrat și in atenția fostului premier Adrian Nastase, in mandatul caruia s-a inregistrat tranzacția. Fostul prim ministru spune ca ar trebui o mai mare atenție pentru…

- Aflati in exclusivitate culisele tenebroase ale celei mai dezastruoase privatizari facute de statul roman! Cum s-au pus autoritatile in genunchi in fata austriecilor si cum au falimentat industria petrochimica a tarii. Ne-am vandut pe cativa arginti, in timp ce OMV s-a imbogatit cu miliarde si miliarde…

- "Nu-mi revin, tremur de nervi, n-am crezut ca dimensiunea tradarii este atat de mare, n-am crezut ca acești nemernici au putut sa dea aceasta avuție a Romanie aproape pe nimic, de altfel cred ca asta este, probabil, și motivul pentru care nu au dorit ca documentul sa nu fie public. Ce este aici ar trebui…

- Jurnalistul de investigații Andrei Badin l-a invitat pe Ioan Talpeș sa detalieze un episod despre care a mai relatat, cand a fost chemat la Viena, pentru a i se prezenta niște inregistrari audio și video, cu o serie de oameni din Romania care ar fi negociat sa ia șpaga pentru privatizarea Petrom."Eu…

- In contextul respingerii aderarii Romaniei la Schengen, fostul premier Adrian Nastase, in mandatul caruia s-a negociat privatizarea Petrom, reda pe scurt istoricul acestei afaceri facute de statul roman. Deși privatizarea companiei a fost facuta de el, acesta explica pe blogul sau cum parlamentul nu…

- Ia fiți atenți cum a intrat Croația in Schengen, dupa ce Austria le refuzase accesul cu cateva zile inainte! Presa din Austria și din Croația scrie despre intalnirea care a avut loc cu cateva zile inainte intre premierul croat și cancelarul austriac. Cancelarul Austriei Nehammer a mers pe insula croata…