Stiri pe aceeasi tema

- Contractul de finanțare pentru Magistrala 6, in valoare de 6,3 mld. lei, a fost semnat. Cand vom ajunge cu metroul la Aeroportul Otopeni Ministerul Transporturilor si Metrorex au semnat contractul de finantare aferent proiectului "Legatura retelei de metrou cu Aeroportul Henri Coanda - Otopeni…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Metrorex au semnat contractul de finantare aferent proiectului "Legatura retelei de metrou cu Aeroportul Henri Coanda - Otopeni (Magistrala 6 1 Mai - Otopeni)", in valoare de 6,334 miliarde de lei. Potrivit unui comunicat al Metrorex,…

- ”Proiectul Magistrala 6 va asigura legatura retelei de metrou a Municipiului Bucuresti cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni. Magistrala 6 de metrou va avea un traseu de 14,2 km si va cuprinde 12 statii. Obiectivul contractului de finantare il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile…

- Ministerul Transporturilor și Metrorex S.A. in calitate de Beneficiar au semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Legatura rețelei de metrou cu Aeroportul Henri Coanda - Otopeni, Magistrala 6”, a informat Metrorex.Magistrala 6 de metrou 1 Mai - Aeroportul Henri Coanda – Otopeni va avea un…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC) a emis, pana in luna noiembrie 2020, ordine de incepere a lucrarilor pentru obiective insumand aproximativ 131 de kilometri de autostrazi, drumuri expres, variante ocolitoare, drumuri nationale, de aproape 3 miliarde de lei, iar pana…

- Presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si ministrul Transporturilor participa marti la darea in folosinta a Magistralei 5 de metrou Drumul Taberei, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomitei. UPDATE Premierul Ludovic Orban a ajuns la ora 11:47…

- Ministrul Transporturilor Lucian Bode a anunțat luni, in debutul ședinței de Guvern, ca maine linia de metrou din Drumul Taberei va fi deschisa pentru calatori. "Mulți spuneau ca nu suntem in stare", a reacționat premierul Orban. Metrorex anunta ca in prezent sunt in desfasurare proceduri…

- Metrorex anunta ca in prezent sunt in desfasurare proceduri referitoare la punerea in functie a magistralei de metrou M5 Drumul Taberei iar acestea constau in configurarea sistemelor din faza de testare in cea de exploatare pentru instalatiile de siguranta circulatiei si informare calatori, taxare,…