- O tanara insarcinata a murit alaturi de mama ei intr-un accident de mașina in timp ce se indrepta spre spital pentru a naște, in Brazilia. Masina lor a fost smulsa pe jumatate, dupa ce au intrat pe contrasens. Sotul ei a supravietuit miraculos, dar pentru copil si mama acesteia nu s-a mai putut face…

- Andra Volos traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și asta pentru ca este insarcinata in 9 luni, iar peste puțin timp iși va ține bebelușul in brațe pentru prima data. Vedeta radiaza de fericire in aceste momente, iar recent a postat pe rețelele de socializare un videoclip emoționant…

- Barbatul ii avea in grija pe cei mici, in timp ce concubina se afla la spital, unde urma sa nasca. In ziua in care a comis faptele teribile, barbatul a mers la un parastas unde s-a imbatat. Chemat acasa, acesta s-a enervat și și-a descarcat nervii asupra micuților. Pe baiețelul de 7 ani l-a calcat,…

- Andra Volos se confrunta cu o raceala grava in ultimul trimestru de sarcina. Iubita manelistului Lele a ajuns la spital, iar medicii i-au pus o perfuzie pentru a remedia problemele de sanatate. Pe rețelele de socializare, vedeta a cerut ajutorul urmaritoarelor sale.

- Oana Roman are vești bune despre mama ei! Dupa o lunga perioada in care a fost internata la terapie intensiva și s-a luptat intre viața și moarte, Mioara Roman se simte bine! Mama vedetei a fost transferata in salonul ei și urmeaza sa fie preluata și dusa inapoi la centrul unde locuiește.

- Este o zi mare pentru Ema Oprișan! Concurenta de la Insula Iubirii se pregatește sa devina mama pentru a doua oara! Ea ii va darui o fetița lui Razvan Kovacs. Cei doi au ajuns marți dimineața la spital, iar emoțiile pe care le traiesc impreuna sunt unice. Concurentul este alaturi de soția lui.

- Așa cum se menționa in anunțul publicat de catre primaria Piatra Neamț, firmele care au caștigat licitația pentru coridorul de mobilitate de pe Bulevardele Traian și Decebal au inceput activitatea de frezare de la Spital pana spre magazinul LIDL, urmand ca imediat dupa aceea sa se treaca la turnarea…

- Andra Volos și Lele sunt nași de botez in aceasta seara! Iubita indragitului artist a dezvaluit, intr-un interviu exclusiv pentru Xtra Night Show, ca se confrunta cu o problema in sarcina. Tanara va naște peste aproximativ doua luni.