Baschetbalistul Giannis Antetokounmpo a semnat cel mai mare contract din istoria NBA, in valoare de 228 de milioane de dolari (187 de milioane de euro) pe cinci ani, cu echipa Milwaukee Bucks. Aceasta este o prelungire a intelegerii pe care Antetokounmpo, 26 de ani, o avea cu formatia din Wisconsin. Contractul sau mai poate fi prelungit un an, pana in 2026, caz in care grecul va primi in total 256 de milioane de dolari (210 milioane de euro). „Aceasta este casa mea, acesta este orasul meu. Sunt binecuvantat ca pot face parte din echipa Milwaukee Bucks in urmatorii cinci ani. Sa facem ca acesti…