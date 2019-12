Contract de peste 12 milioane de lei: General Concrete Cernavoda SRL a batut palma cu Nuclearelectrica SA (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA cumpara piese de schimb pentru ansamblurile suruburi piulite cu bile PA 23750 01 pentru CNE Cernavoda. Societatea care si a adjudecat contractul in valoare de 16.250,4 USD este Pro Tehnic SRL din Cluj Napoca. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii…

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta a atribuit, in urma unei licitatii publice, un contract pentru achizitia de aparatura si echipamente medicale. Atribuirea a avut loc in data de 12 noiembrie 2019. Obiectul contractului a constat in achizitia de aparatura si echipamente medicale pentru Spitalul…

- Unitatea Militara 02146 Mangalia a atribuit, in urma unei licitatii publice, un contract de achizitie de parame sintetice. Atribuirea a avut loc la data de 28 noiembrie 2019, rezultatul licitatiei fiind publicat pe licitatiapublica.ro pe 11 decembrie a.c. Valoarea finala a achizitiei este de 351.661,49…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a atribuit un contract de furnizare consumabile pentru determinari de masa si vascozitate in laborator. Societatea care se va ocupa de furnizarea consumabilelor este Tyd Elan SRL din Bucuresti. Valoarea contractului incheiat este de 4.611,44 euro.Persoanele cu…

- Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a semnat cu firma Alteea SA. Societatea si a adjudecat contractul "Servicii de reparatii cu andocare, fara extragere axe si carme, lucrari doc, lucrari diverse la remorcherul Hercules in vederea prezentarii la inspectie anuala Bureau Veritasldquo;.…

- Consiliul Judetean Constanta a lansat o achizitie extrem de costisitoare si importanta pentru infrastructura judetului. Achizitia vizeaza servicii de proiectare PT DDE , servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitie "Modernizare infrastructura…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a semnat cu UTI Servicii si Mentenanta SA. Firma si a adjudecat contractul "Executie lucrari de interconectare a Statiilor electrice PORT III si PORT IV cu Dispeceratul Energetic Port Vechi pe suport de fibra optica. Proiectare si executieldquo;.Valoarea…

- Societatea Nationala Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta SA va amenaja o banda pentru pista. Contractul "Servicii de proiectare si asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor in vederea executiei de lucrari pentru obiectivul de investitii de interes national si utilitate…