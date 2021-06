Stiri pe aceeasi tema

- „Problema nu este ca aceste companii au fost platite in calitate de consultanti. Nu, nu sunt consultanti. Aceste companii sunt in conflict de interese. Este o infractiune ceea ce se intampla in acest moment in ministerul domnului Ghinea si presupun cu buna stiinta a domnului Ghinea. Nu a existat niciodata…

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Complexului Energetic Oltenia, aprobat recent, prevede pierderi de 704 milioane de lei. Fața de anul trecut este o reducere cu 300 de milioane de lei a pierderilor estimate pentru anul in curs. Bugetul companiei energetice vorbește și despre creanțe de recuperat…

- Companiile care activeaza pe piata financiara romaneasca au primit de la actionarii straini injectii de capital de 52,22 milioane de euro in martie, comparativ cu 599.200 euro in aceeasi luna din 2020, potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului. Cea mai mare infuzie de capital…

- Circa 40% dintre clientii casnici de energie electrica si 30% dintre consumatorii de gaze naturale se afla pe piața concurențiala, a declarat, marti, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Energie (ANRE), în cadrul unei conferințe organizate de News.ro.…

- Consumatorii romani percep experiența cu companiile ca fiind monotona, fara lideri care se remarca. Retailul inregistreaza cel mai mare scor - de 8,8 din 10, in timp ce sectorul utilitaților este la cel mai mic nivel - 8,0 din 10. Potrivit unui sondaj McKinsey care analizeaza șase sectoare…

- Companiile care se vor ocupa de spațiile de servicii pe autostrada A1 au semnat luni contractele cu Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Concesionarea vizeaza realizarea de servicii in scopul utilarii/dotarii, operarii și intretinerii spațiilor pentru servicii aflate pe autostrazile…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR) a semnat luni contractele de concesionare pentru 20 de ani pentru utilarea, operarea si intretinerea spatiilor pentru servicii aflate pe rutele Nadlac - Sibiu (A1), Pitesti - Bucuresti (A1) si Cernavoda - Constanta (A2), anunța news.ro.…