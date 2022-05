Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale a trimis pe banca acuzaților administratorul și contabilul-șef al unei companii agricole din Edineț pentru evaziune fiscala de peste noua milioane lei, comisa in anul 2017.

- Patru medici stomatologi din Galați și Arad au fost trimiși in judecata de DNA intr-un dosar de trafic de influența, luare și dare de mita. Este vorba despre patru femei, unele angajate ale Facultații de Medicina și Farmacie de la Universitatea Dunarea de Jos din Galați. Trei medici au fost trimiși…

- Cinci angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, dintre care patru sunt autopsieri, au fost trimisi in judecata in dosarul care vizeaza comiterea mai multor infractiuni de luare de mita, furt si inselaciune comise in primele trei luni ale pandemiei, in perioada februarie-aprilie 2020,…

- Procurorii DIICOT au trimis in judecata dosarul privind privind ecologizarea batalurilor de reziduri petroliere aflate in proprietatea Rafinariei Vega din Ploiesti. Cinci persoane, printre care si reprezentanti ai Rompetrol, au fost deferiti justitiei.

- Ex-director al Agenției „Apele Moldovei” impreuna cu ex-administratorul interimar al Intreprinderii de Stat „Stațiunea Tehnologica pentru Irigare Cahul” și un subaltern al acestuia, trimiși in judecata pentru neglijența in serviciu și delapidarea averii straine savarșite in proporții deosebit de mari,…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oficiul Nord, a trimis in judecata dosarul penal de invinuire a doi barbați de transportarea și pastrarea țigaretelor care nu erau marcate cu timbre de acciz. Prin fapta comisa – eschivarea de la plata accizelor pentru…

- Unul dintre barbații arestați preventiv duminica seara de judecatorul de drepturi și libertați din cadrul Judecatoriei Gurahonț, in urma perchezițiilor efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, este Tarsan Sebastian - șoferul camionului incarcat cu peste 600 de baxuri,…

- In luna august 2021, la marginea unei paduri din Halmagiu a fost descoperit un TIR cu țigari de contrabanda. Contrabanda cu țigari continua la Arad. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Gurahonț…