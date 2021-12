Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Electorala Centrala s-a intrunit astazi in ședința. Pe ordinea de zi sunt 5 proiecte, printre care și cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali in campania electorala aferenta turului doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar din 5 decembrie.

- Imbracați gros, mulți dintre ei, ca don’șoara vice Dimitriu și ca celebrul șofer Zirna, chiar cu paltonu’ pe ei, liberalii de la Focșani au pus-o astazi de-o ședința a Biroului Politic Local (BPL). Printre altele, aveau de discutat urgent cine merita, din „porcoiul” de membri marcanți ai PNL, sa faca…

- O noua ediție a show-ului „SuperStar Romania” va fi difuzat in aceasta seara la PRO TV. Concurenții vor avea parte de o provocare neașteptata și vor trebui sa treaca cel mai puternic test de pana acum. Cea de-a doua saptamana a recall-urilor i-a adus pe concurenți in fața unei provocari neașteptate:…

- In episodul 22 din Asia Mai tarziu, Cuza și Emi au avut parte de o surpriza de proporții mari. Mihai și Elwira Petre au povestit despre cele mai frumoase momente din Asia Express, cea mai mare motivație a lor in competiție, dar și despre cum s-au decis sa participe in sezonul 4 al reality show-ului.

- Programata vineri, intalnirea dintre Dacian Ciolos si liderii PNL si UDMR a fost anulata, dupa ședința Biroului Executiv al PNL, de unde liberalii au anuntat decizia de a cere premierului desemnat sa negocieze mai intai cu AUR si cu PSD sustinerea Guvernului sau. Premierul desemnat urmeaza sa anunte…

- Un tanar din Alba Iulia, de 20 de ani, a fost retinut de politisti pentru ca, dupa ce a gasit pe strada un card bancar, a efectuat mai multe plati cu acesta. Barbatul, care era sub control judiciar pentru alte fapte, a provocat un prejudiciu total de 800 de lei, informeaza Digi24 . Politistii din cadrul…

- Fostul deputat PD, soția acestuia, precum și juristul de incredere al familiei au fost puși oficial sub invinuire. Procuratura Anticorupție a reținut in acțiunile celor trei comiterea escrocheriei și spalarii de bani, ambele savirșite in proporții deosebit de mari și in interesul unui grup criminal…

- „Zi de doliu pentru Armata Romaniei. Astazi s-a stins din viața generalul-locotenent (rtr.) Ion DOBRAN”, a anunțat Ministerul Apararii Naționale. Veteran aviator, erou al celui de-Al Doilea Razboi Mondial, Ion Dobran avea 102 ani.