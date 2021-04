Stiri pe aceeasi tema

- "In acest context, imi voi lua inclusiv permis de port-arma si o sa solicit paza non-stop, daca inclusiv in Parlamentul Romaniei esti batut ca senator. Romania nu e stat de drept. In Romania s-a instaurat dictatura. Pai in Rusia e mai multa democratie decat in Romania de o mie de ori. Si in China e…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a anunțat marti seara ca a depus plangere impotriva președintei Comisiei juridice din Senat, Iulia Scantei, pentru ca ar fi fost batuta. „Imi voi lua inclusiv permis de port-arma și o sa solicit paza non-stop”, a declarat Șoșoaca, citata de hotnews . „In acest context, imi voi…

- ​​Scandal la Comisia Juridica din Senat. Diana Șoșoaca a fost împiedicata sa intre în sala de ședința, președinta comisiei, liberala Iulia Scântei, i-a spus ca nu are masca de protecție corespunzatoare. Dupa un schimb de replici la ușa comisiei, Șoșoaca a încercat sa…

