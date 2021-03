Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Alexandru Proteasa, a declarat, luni, din nou ca este nemulțumit de culoarul stabilit de Ministerul Transporturilor pentru traseul viitoarei autostrazi Timișoara – Belgrad. „Dorim sa dam din start o soluție viabila sa nu dam o conotație politica acestei dezbateri.…

- In ziua in care au intrat in vigoare noile restricții, in marile orașe din Romania au fost declanșate protestele. In Constanța, Timișoara sau București au fost mii de oameni pe strazi, iar in orașele mai mici au ieșit cateva sute de oameni, dar mișcarea de protest este abia la inceput. Citește…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, s-a referit, joi seara, dupa ședința de Guvern, la numarul mare de infecții nosocomiale din spitale. Asta dupa ce, in 3 luni, la Timișoara, 7 oameni au murit din aceasta cauza. "Investigam la MS ce s-a intmplat la Timișoara. O parte au fost corect raportate.…

- Sambata, la chemarea lui Sosoaca, Bahmuteanca sau Luis Lazarus, in jur de o suta de persoane au protestat si in Timisoara, in cautarea unei „noi revolutii”, dupa cum au sustinut unii dintre ei. (Cativa au iesit in strada si luni.) Nu revin foarte mult impotriva motivelor care i-a scos in strada: unii…

- Ruben Lațcau intervine in scandalul traseului autostrazii care va lega Timișoara de Belgrad. El spune ca locuitorii din Moșnița sunt dirijați politic și de interesele imobiliare din zona. Ii raspunde, de fapt, vicepreședintelui CJ Alexandru Proteasa, care a acuzat ca traseul A9 va trece printre casele…

- Autostrada Timișoara-Moravița (A9) va trece printre casele oamenilor, la doar 100 de metri de intravilanul vechi al localitații Moșnița Noua, atrage atenția vicepreședintele CJ Timiș, Alexandru Proteasa, care spune ca la stabilirea traseului s-au folosit harți neactualizate de 15 ani.

- La nici o zi de la momentul in care a fost facuta publica, de catre ministrul Transporturilor, ruta aleasa pentru viitoarea autostrada A9, Timișoara – Moravița, ies la iveala o serie de probleme legate de acest traseu. In final, se pare ca avem parte de un traseu de autostrada ”urban-țaraneasca”, care…

- Cea de-a doua intalnire pentru stabilirea traseului autostrazii A7 Siret – Suceava – Dolhasca – Pașcani – București, care a avut loc vineri, la sediul Consiliului Județean Suceava, a dus la trasarea unei variante care ar avantaja partea cea mai populata a județului Suceava, ...