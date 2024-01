Stiri pe aceeasi tema

- Consilierea psihologica a elevilor, profesorilor si parintilor, dupa tragedia prabusirii unui zid de la internatul din Odorheiu Secuiesc, in urma careia doi elevi au murit, va continua atat timp cat este nevoie, consilierii scolari oferind sprijin celor care solicita acest lucru. Directoarea Centrului…

- Administratorul firmei care realiza lucrari langa internatul Liceului „Tamasi Aron" din Odorheiu Secuiesc, Laszlo Szilveszter Sandor, ramane sub control judiciar pentru urmatoarele 60 de zile, a decis definitiv miercuri, 27 decembrie, Tribunalul Mures. Pe data de 20 decembrie, procurorii de la Parchetul…

- Judecatoria Targu Mures a dispus, miercuri, 20 decembrie, masura preventiva a controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile pentru Laszlo Szilveszter Sandor, administratorul societatii care realiza lucrari la internatul Liceului „Tamasi Aron" din Odorheiu Secuiesc. Un perete al internatului s-a…

- Judecatoria Targu Mures a dispus, miercuri seara, 20 decembrie, masura preventiva a controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile fata de Laszlo Szilveszter Sandor, administratorul societatii care realiza lucrari la internatul Liceului „Tamasi Aron" din Odorheiu Secuiesc, cel care la inceputul…

- La inceputul sedintei, vicepresedintele instituției, Biro Barna Botond a solicitat pastrarea unui moment de reculegere pentru victima tragediei petrecute la Liceul "Tamasi Aron" din Odorheiu Secuiesc, a carui inmormantare a avut loc ieri la Lupeni, indemnandu-i pe cei prezenti sa se roage pentru viata…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a vizitat azi Liceul "Tamasi Aron" din Odorheiu Secuiesc și a declarat ca internatul acestuia, care s-a prabusit ieri (luni), nu a fost expertizat din punct de vedere seismic. Ministerul Educatiei va oferi ajutor, in limita competentelor si resurselor sale, pentru ca…

- Cadrele didactice din scoli si licee vor fi instruite sa acorde primul ajutor in caz de necesitate, a anuntat Asociatia pentru SMURD Maramures. Initiativa este necesara, in contextul in care situatiile de urgenta pot aparea in orice moment, au precizat reprezentantii Asociatiei pentru SMURD Maramures…

- F. T. Pompierii prahoveni au incheiat „in forța saptamana dedicata atat pregatirii noastre, cat și instruirii semenilor noștri!”, precizeaza reprezentanții ISU Prahova intr-un comunicat. Totodata, in documentul de presa amintit este precizat faptul ca „alte doua activitați au fost desfașurate in intervalul…