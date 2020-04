Stiri pe aceeasi tema

- Romania este una dintre țarile care lupta pentru gasirea unui vaccin impotriva coronavirusului. Profesorul Virgil Paunescu a declarat, in direct, la Antena 3 faptul ca cel tarziu in toamna acestui an se va incepe producția remediului impotriva virusului COVID-19.

- Judetul Timis are cadre medicale suficiente Unitațile sanitare din județul Timiș nu duc lipsa de personal calificat - a anunțat astazi Directia de Sanatate Publica Timis. Aceasta a afirmat ca în contextul în care 10 asistente medicale și trei infirmiere de la Spitalul CFR Timisoara…

- Conducerea Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara spune ca a ajuns la limita si face apel la spitalele din judetele invecinate Timisului, sa isi definitiveze Planurile Albe pentru a putea teste si trata pacienti infectati cu coronavirus, anunța news.ro.Managerul Spitalului…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, se extinde cu inca trei francize. Unitațile nou deschise iși au sediul in trei dintre cele mai efervescente orașe pentru rețeaua locala RE/MAX: Cluj (RE/MAX Connect), Timișoara (RE/MAX Premium)…

- Realizatorii si protagonistii filmului "colectiv", regizat de Alexander Nanau, organizeaza, incepand de marti, timp de doua saptamani, o serie de intalniri si dezbateri cu publicul din 12 orase din Romania (Cluj, Sibiu, Timisoara, Craiova, Sfantu Gheorghe, Brasov, Bucuresti, Iasi, Galati, Constanta,…

- Proiectul privind reabilitarea fațadei Operei din Timișoara a fost modificat. Astfel, daca inițial se dorea sa fie schimbate doar placile din travertin neconforme, in urma unei analize s-a ajuns la concluzia ca aproape toate placile trebuie inlocuite, pentru ca se sfarama. Prin urmare, a fost nevoie…

- Unele companii de tehnologie din China continua productia de produse si componente, in pofida apelurilor autoritatilor guvernamentale sau din diferite orase si provincii pentru oprirea activitatilor din cauza epidemiei, una dintre acestea find Huawei, care a reluat operatiunile in totalitate dupa…

- Un ansamblu folcloric din Mioveni, format din 25 depersoane, care a efectuat un turneu in China, urmeaza sa se intoarca in țara, marți.Ministerul Sanatații a fost deja informat de acest lucru șiau anunțat ca vor lua masuri in acest sens, se arata in buletinul informativpublicat duminica. "Se iau masuri…