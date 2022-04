Contex, 06 – 10 aprilie 2022

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare parte a intreprinzatorilor romani 93,5 sustin ca in Romania va incepe o noua criza economica, pe fondul conflictului militar de la granita, in conditiile in care opt din zece companii precizeaza ca nu au relatii de afaceri nici in Rusia, nici in Ucraina, reiese dintr un sondaj prezentat,…

- V. Stoica Marin Voicu, primarul comunei prahovene Ciorani, trimis in judecata in doua dosare penale și aflat in prezent sub control judiciar, a fost liber sa plece in Italia, unde va participa, in aceasta saptamana, la un eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, la Roma. Magistrații…

- Camera de Comerț și Industrie Maramureș va invita sa participați, in 31.03.2022, intre orele 17:00 – 19:30, la un seminar de informare a agenților economici privind legislația muncii. Vor fi abordate noutați și modificari legislative ale Codului Muncii, respectiv reglementari privind securitatea și…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Dambovița anunța ca, in Monitorul Oficial 141 din 11.02.2022, s-a publicat Ordinul 38/82 al ministrului muncii și solidaritații sociale și al președintelui Institutului Național de Statistica privind modificarea și completarea Clasificarii ocupațiilor din Romania…

- 373 de controale, dintre care 96 la unitati de comert, 27 la unitati de alimentatie publica, 65 la institutii de invatamant general si cate trei la depozite si aziluri, au fost efectuate, in perioada 11-17 februarie de catre inspectorii din cadrul Direcțiilor Teritoriale

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Dambovița continua sa iși diversifice plaja de servicii pe care le pune la dispoziția antreprenorilor. Este și cazul sprijinului pe care il acorda persoanelor fizice sau juridice care au de publicat diverse anunțuri sau documente in Monitorul Oficial. “Camera…

- Autoritațile din Brașov au decis sa introduca un autobuz direct intre gara și Poiana Brașov, pentru a incuraja cat mai mulți turiști sa lase mașina acasa și sa vina cu trenul pana la Brașov, și apoi sa ia autobuzul pana in stațiunea de schi. Primaria Brașov spune ca programul liniei 100 este corelat…

- Doua targuri internaționalee care se pot lasa cu dezvoltarea afacerilor legate de industria alimentara sunt aduse in atenția firmelor banațene de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Timiș.