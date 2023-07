Stiri pe aceeasi tema

- Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR)– organismul profesional care gestioneaza profesia contabila in Romania – organizeaza, la 13 iulie 2023, cea de-a XIX-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Roman in cele 41 de județe și Municipiul București.

- Deschiderea lotului Chețani-Campia Turzii de pe Autostrada A 3 – Transilvania, inaugurare estimata pentru decembrie 2023 va permite circulația pe autostrada completa de la Targu Mureș (jud. Mureș) pana la Holdea (jud. Hunedoara) pe o lungime de 232,2 de kilometri, exact lungimea celui mai lung traseu…

- Avem toate motivele sa ne vizitam țara. Romania este frumoasa și se mandrește cu orașe incarcate de istorie, locuri rustice și peisaje de basm. Și daca in lume sunt 7 minuni, romanii se bucura de a opta, vlastarul rasarit la radacina Gorunului lui Horea. Conf. univ.dr. Sabau-Pop Olimpiu in cadrul UMFST…

- In perioada 08-26 mai, in municipiul Targu Mureș se desfașoara prima serie de pregatire a personalului operativ cu atribuții de coordonare și conducere a intervențiilor. Pregatirea cursanților este realizata cu experți medici și pompieri din Franța in cooperare cu medici și pompieri din Romania. Cursul…

- Actuala componenta a echipei naționale de fotbal feminin a Romaniei, Andreea (Andy) Herczeg, s-a nascut la Luduș acolo unde a inceput sa faca primii pași in sport, in fotbal! De la varsta de 9 ani a activat in echipa de baieți Mureșul Luduș, apoi intre anii 2006-2013 a fost legitimta la cluburile Cityus…