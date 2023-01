Stiri pe aceeasi tema

- A consuma un peste de apa dulce prins in lacurile si raurile din Statele Unite echivaleaza cu a bea timp de o luna apa potabila contaminata cu asa-numitii poluanti „eterni”, PFAS, conform unui nou studiu publicat marti, transmite AFP, citata de Agerpres. Aceste substante chimice au fost dezvoltate in…

- A consuma un peste de apa dulce prins in lacurile si raurile din Statele Unite echivaleaza cu a bea timp de o luna apa potabila contaminata cu asa-numitii poluanti „eterni”, PFAS, conform unui nou studiu publicat marti, transmite AFP. Aceste substante chimice au fost dezvoltate in anii 1940 pentru a…

- Doamna Rusu, fost angajat Arpechim, spune ca, la 45 de ani, ramasa pe drumuri și cu doi copii, a gasit cu greu un loc de munca.„La 45 de ani, nu prea vrea nimeni sa afle ce cunoștințe ai. Am facut un proiect european, deși cand m-am apucat de el nu știam nimic. Am alergat prin toate instanțele cu cei…

- Este alerta in comuna prahoveana Manesti, dupa ce autoritațile au scos la iveala faptul ca apa este contaminata cu arsen.Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova a interzis consumul acesteia. Anunțul a fost facut de DSP Prahova pe pagina de facebok, acolo unde au transmis ca pe raza teritoriala a…

- Doamna Rusu, fost angajat Arpechim, spune ca, la 45 de ani, ramasa pe drumuri și cu doi copii, a gasit cu greu un loc de munca.„La 45 de ani, nu prea vrea nimeni sa afle ce cunoștințe ai. Am facut un proiect european, deși cand m-am apucat de el nu știam nimic. Am alergat prin toate instanțele cu cei…

- Cercetatorii de la universitatea de Sanatate si Stiinta din Oregon (OHSU), Statele Unite, au descoperit ca neurotransmitatorul adenozina actioneaza eficient ca o frana pentru dopamina, un alt neurotransmitator binecunoscut implicat in controlul motor (care regleaza miscarea). Oamenii de stiinta au descoperit…

- Potrivit expertilor de la Institutul de Tehnologie Tsudanuma din Narashino, piatra continuta in manerul pumnalului decorat cu pietre pretioase reprezinta o bucata dintr-un meteorit stravechi, bogat in fier, mangan și nichel.Același model a fost observat și in alte artefacte, precum o sabie veche gasita…

- Descoperirea modului in care organismul regleaza tensiunea arteriala ar putea duce la noi tratamente pentru hipertensiunea arteriala. Cercetatorii de la facultatea de medicina a universitatii din Virginia, Statele Unite, au identificat un factor cheie care contribuie la cresterea tensiunii arteriale,…