Consumul regulat de legume cu frunze verzi îți poate crește rezistența musculară Consumul regulat de frunze verzi te poate ajuta sa-ți crești rezistența musculara, potrivit unui nou studiu. Participanții care au consumat legume bogate in nitrați, cum sunt spanacul, varza și salata verde, au avut o rezistența cu 11% mai mare a membrelor inferioare. Organismul transforma nitrații in oxid nitric, care poate dilata vasele de sange, imbunatațind fluxul sanguin și performanța fizica, scrie Healthline . Cercetarea, care a fost publicata in Jurnalul de Nutriție, sugereaza ca mancatul regulat de alimente bogate in nitrați, așa cum sunt legumele cu frunze verzi, poate stimula funcția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

