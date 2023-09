Consumul de gaz industrial a atins un vârf înainte de 2022 și nu se mai întoarce, cred industriașii europeni Consumul de gaze naturale de catre industria europeana a crescut ușor in acest an, dar directorii din industrie estimeaza ca nu va reveni la maximele care au precedat criza energetica, scrie energypress.gr. Potrivit lui Argus, decalajul de consum este acum de 8-10%, deoarece subperformanța unitaților industriale continua, mai ales in sectoarele consumatoare de energie, precum cele chimice. Volatilitatea puternica a prețului gazului din ultimii doi ani i-a determinat pe unii jucatori sa „iși piarda increderea” in gaz, a spus oficialul, adaugand ca nicio alta marfa nu a cunoscut fluctuații… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii „se cauta” mai puțin decat pacienții din alte țari, spun statisticile, prezentandu-se la medic cand deja problemele s-au agravat. Dar motivul nu ține doar de lipsa de educație sanitara, ci și de birocrația care afecteaza toata populația.

- Atac violent al rușilor asupra orașului natal al președintelui Volodimir Zelenski, soldat cu patru morți. Intre victime este și un copil. Alte atacuri soldate cu morți și raniți au avut loc și in Herson sau Harkov.

- Consumul mondial de carbune a atins un nou record in 2022 si va ramane in apropierea acestui nivel si in 2023, pe masura ce cresterea puternica din Asia compenseaza pentru scaderile din SUA si Europa, a anuntat joi Agentia Internationala a Energiei (IEA), informeaza Reuters.Potrivit celui mai recent…

- Consumul mondial de carbune a atins un nou record in 2022: o creștere de 3,3% pana la 8,3 miliarde de tone. Aceasta crestere a fost stimulata in primul rand de utilizarea carbunelui in industria grea din China, India si Asia de Sud-Est, a anuntat joi Agentia Internationala a Energiei (IEA), informeaza…

- Lalele, coada soricelului, salvie, tatarnica, zambile, paius, echinaceea, Mariuca ciobanului și iarba decorativa. Sunt doar cateva din plantele care au rasarit in acest an pe prima pajiste urbana amenajata in Oradea in stil naturalist.

- In ultimul deceniu, consumul mondial de stupefiante a crescut puternic, arata ultimele rapoarte ale Organizației Națiunilor Unite, iar acest trend este respectat și de Romania. Practic, in numai cațiva ani, comportamentul de consum frecvent s-a dublat.

- Calitatea apei din Constanța și Tulcea va fi monitorizata timp de 14 zile, anunta INSP, care transmite noi informații despre riscul de holera. Monitorizarea calitatii apei se va efectua zilnic, timp de 14 zile incepand cu data de 15 iunie 2023, in punctele de recolta din judetele Constanta si Tulcea,…

- Incepand cu 1 iunie, motorina și benzina vandute in Romania trebuie sa conțina, obligatoriu, un procent de biocarburanți. Este vorba despre 8% pentru benzina și 6,5% pentru motorina. Aceasta masura se aplica pentru ca Romania sa iși poata respecta, ca stat membru al UE, pe de o parte obligatia de reducere…