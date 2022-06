Consumul brut de energie în industria metalurgică a crescut anul trecut cu 12,4% Consumul brut de energie in industria metalurgica a fost anul trecut de 62.534,2 TJ, in crestere cu 12,4% comparativ cu 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Dupa domeniul de utilizare, pentru sectia de pregatire a incarcaturii pentru furnal s-a inregistrat 54,7% din consum, pentru productia de fonta 15,2%, pentru alte utilizari 12%, pentru productia de otel 6,9%, pentru productia de electricitate 6,3% si pentru laminoare 4,9%. Din punct de vedere al resurselor utilizate in industria metalurgica, combustibilii solizi au detinut in anul 2021 o pondere de 54,4%… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

