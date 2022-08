Stiri pe aceeasi tema

- Consumul din Romania da primele semne de reducere. Datele Institutului National de Statistica arata ca afacerile din comertul cu amanuntul au scazut cu 1,4 la suta in iunie, comparativ cu luna precedenta.

- Ratele romanilor s-au dublat in ultimul an. In ultimele șase luni, romanii cu credite platesc la banca și cu 1.000 de lei mai mult. Cei care au credite calculate in funcție de IRCC sunt mai norocoși, ratele lor au crescut cu doar 300 de lei. Scumpirile nu se opresc, insa, aici. ROBOR crește de la o…

- Consumul de gaze naturale in tara noastra a scazut cu 13% in prima jumatate a anului, in special din cauza preturilor mai mari la energie, a contextului geopolitic si a dezechilibrelor de pe piata, potrivit directorului general OMV Petrom. Ea a adaugat ca la sfarsitul lunii trecute compania inmagazinase…

- Prețurile locuințelor din Romania au crescut la sfarșitul primului trimestru din 2022 cu aproape 40% fața de 2015, potrivit ultimelor date Eurostat . Este ușor mai puțin decat media celor 27 de țari din UE, care a inregistrat o creștere de aproape 46%. In aceeași perioada, prețul chiriilor a crescut…

- Consumul de paine și produsele de franzelarie s-a redus, in 2021, conform datelor Institutului National de Statistica, spre deosebire de celelalte alimente de baza pentru care cererea a crescut. Astfel, consumul mediu lunar de paine și produse de panificație pe ansamblul gospodariilor a fost de 7,38…

- Romania se situeaza, in primele cinci luni ale anului, pe poziția 14 in UE, cu 47.645 autoturisme noi inmatriculate, inregistrand cea mai mare creștere din UE, de 32,9 % comparativ cu ianuare-mai 2021, anunța ACAROM - Asociația Constructorilor de Automobile din Romania și ACEA.

- In timp ce ne face gaura in portofele, inflația persistenta ii sperie și pe investitori, aceștia temandu-se de o majorare mai dura a dobanzii de referința de catre Fed-ul american la ședința sa de mȃine și de inceputul unei recesiuni. Rezultatul a fost ca S&P 500 a ajuns la o corecție de peste 20% in…

- In aprilie, luna marcata printre altele de Pastele ortodox, au crescut puternic vanzarile in volum de cosmetice, imbracaminte si carburant – ritmul variind de la 11,4 la 27,9% -, in timp ce pe pietele de alimente, bauturi si tutun si, respectiv, mobila si