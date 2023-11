Stiri pe aceeasi tema

- EY Future Consumer Index: Un procent de 94% dintre consumatorii de la nivel global sunt ingrijorați de costul vieții și aproape 89% dintre ei spun ca sunt preocupați și de schimbarile climatice, rezulta din cea de-a 13-a ediție a EY Future Consumer Index (FCI), care a chestionat peste 22.000 de consumatori…

- Majoritatea investitiilor anuale de 2.000 miliarde de dolari pentru combaterea schimbarilor climatice in tarile in curs de dezvoltare necesare pana in 2030 vor trebui sa vina de la sectorul privat, se arata intr-un raport al Fondului Monetar International, avertizand ca guvernele risca datorii ridicate…

- Premierul britanic Rishi Sunak a anuntat o amanare a mai multor masuri-far ale politicii Regatului Unit in lupta impotriva modificarilor climatice, o decizie denuntata drept ”electoralista” si condamnata din mediile economice si pana in randul conservatorilor aflati la putere, ambitiile climatice ale…

- Premierul elen, Kyriakos Mitsotakis, a apreciat sambata ca Grecia, lovita in timpul verii de "cele mai grave incendii si inundatii din istoria sa", sufera "un razboi in timp de pace" din cauza schimbarilor climatice, noteaza AFP, preluata de Agerpres.

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, afirma dupa vizita la o fabrica romaneasca de pavaje din Petresti, judetul Alba, ca se bucura sa vada cum capitalul romanesc creste in mod inteligent, subliniind ca ”cel mai important principiu al politicii economice a PNL este crearea unui parteneriat…

- Presedintele american Joe Biden si ceilalti lideri ai G20 sunt asteptati incepand de vineri la New Delhi, unde gazda lor, prim-ministrul Narendra Modi, spera sa puna in actiune influenta diplomatica in crestere a Indiei si sa faciliteze dialogul cu privire la Ucraina si incalzirea climatica, printre…

- 16 orașe din Romania adera la masuri RADICALE pentru combaterea schimbarilor climatice: Fara carne, fara lactate, 3 articole vestimentare pe an. Ce orașe din județul ALBA se afla pe lista 16 orașe din Romania adera la masuri RADICALE pentru combaterea schimbarilor climatice: Fara carne, fara lactate,…

- Furia este de departe cel mai puternic predictor emoțional al faptului ca cineva intenționeaza sa ia parte la un protest impotriva schimbarilor climatice. Legatura cu activismul climatic este de șapte ori mai puternica pentru furie decat pentru speranța, spun cercetatorii norvegieni, noteaza The Guardian.