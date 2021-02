Consumatorii casnici vor plati electricitatea consumata in luna ianuarie la pret de serviciu universal

Consumatorii casnici vor plati pretul de serviciu universal pentru electricitatea consumata in luna ianuarie, urmand ca factura sa fie regularizata ulterior de furnizorul fiecaruia, au declarat, ieri, pentru AGERPRES, surse din sectorul energetic. Aceasta deoarece ordinul ANRE nr. 5/2021, care prevede ca energia va fi facturata la cea mai mica oferta a furnizorului din zona respectiva, a intrat in vigoare dupa perioada in care s-au emis cele mai multe facturi pe ianuarie. Informatia a fost confirmata, pentru AGERPRES, de reprezentantii ANRE. „Acest lucru este valabil doar pentru facturile emise…