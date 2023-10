Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 41 de ani, cunoscut ca fiind consumator de bauturi alcoolice, a fost gasit cazut aseara pe un trotuar de pe strada Albert Berger, in stare de inconștiența. Omul a fost amendat de mai multe ori pentru consum de alcool pe domeniul public. „La ora 20.20, a fost transferat prin dispeceratul…

- Un barbat de 41 de ani din Bistrița a fost gasit fara suflare luni seara, pe strada Albert Berger din municipiu. Se pare ca decesul a survenit din cauza unui stop cardio-respirator, ca urmare a consumului de bauturi alcoolice. La locul incidentului au intervenit un echipaj al Poliției Locale Bistrița…

- FOTO Langa noi: Tragedie la Suceava! Un barbat a murit și o femeie a ajuns la spital in stare grava in urma unui accident O persoana a murit si o alta a fost grav ranita in urma unui accident care a avut loc, vineri dimineata, la iesirea din municipiul Suceava spre localitatea Adancata, au anuntat reprezentantii…

- Inconștiența pe un șantier din Bistrița, in aceasta dimineața. Muncitorii care lucrau pe strada Infrațirii au spart o conducta de gaz. N au anunțat autoritațile, ci ”au vorbit cu șefu”. Echipa de intervenție a companiei de gaz și-a facut apariția abia dupa jumatate de ora. Un incident care se putea…

- A murit una dintre victimele care se aflau in stare grava la spital, dupa exploziile de la stația GPL din Crevedia. Era soția barbatului care a decedat la locul tragediei, dupa ce a suferit un infarct. Femeia prezenta arsuri pe 99% din suprafața corpului. Iata ce anunț a facut șeful DSU Raed Arafat,…

- Un barbat a cazut din trenul care se afla in mers, in apropiere de gara Gherla. El a fost gasit de pompierii de la ISU Cluj in stare de inconștiența și cu traumatisme grave. ”Un echipaj SMURD din cadrul punctului de lucru Gherla a intervenit pentru a acorda primul ajutor calificat unui barbat, in varsta…

- In vederea efectuarii unor lucrari de remediere a unei avarii aparute pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi, 26 iulie 2023, intre orele 10:45 – 16.00 (estimativ) in Bistrița, pe strada George Enescu – parțial. „Va asiguram ca o echipa de intervenție…