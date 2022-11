Consultații medicale gratuite pentru copiii din Derșida Toți copiii cu varsta intre o luna și 18 ani din localitatea Derșida vor putea beneficia gratuit de consultații medicale oferite in cadrul programului „Caravana cu medici”, a anunțat Primaria Bobota. Caravana va ajunge la Derșida sambata, 12 noiembrie, iar consultațiile vor avea loc la școala din sat. Serviciile medicale oferite vor fi unele in specialitatea pediatrie. Asociația Caravana cu Medici este fondata in 2014 de cinci medici rezidenți care au remarcat absența serviciilor medicale de baza in mediul rural, lipsa totala de educație medicala și mentalitatea total nepreventiva a… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

