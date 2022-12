Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, actul normativ privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru stabilirea unor alte masuri in domeniul…

- Persoanele care nu sunt asigurate medical vor putea sa beneficieze de anumite analize și tratamente gratuite. Proiectul privind aprobarea Ordonanței Guvernului 37/2022 referitor la reforma in domeniul sanatații a fost adoptat, luni, de Camera Deputaților. Acesta prevede ca persoanele neasigurate sa…

- SAMBATA: Notarii din țara vor oferi consultații notariale gratuite, inclusiv online, pe teme generale de larg interes. PROGRAM Uniunea Naționala a Notarilor Publici din Romania (UNNPR) și Camerele Notarilor Publici vor oferi cetațenilor consultații notariale gratuite, sambata, cu ocazia Zilei europene…

- Avand in vedere afirmațiile aparute in spațiul public, conform carora CNAS ar dori sa limiteze pachetul de prevenție destinat persoanelor asigurate cu varsta de peste 40 de ani, institutia a venit cu urmatoarele precizari. In cadrul pachetului de servicii decontate de sistemul asigurarilor sociale de…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a transmis, joi, precizari despre serviciile de preventie pentru persoanele asimptomatice de peste 40 de ani. Programul are rolul de a depista din timp eventuale boli pentru a oferi sansa vindecarii, mai ales avand in vedere ca persoanele, considerandu-se…

- Pacientii cu boli cronice nu au nevoie sa apeleze la pachetul de preventie 40+ pentru persoanele asimptomatice, deoarece se afla in contact periodic cu medicul de familie. Acest pachet a fost "din start" gandit pentru persoanele care nu au semne de boala, informeaza CNAS.