Stiri pe aceeasi tema

- "Am avut o discutie foarte utila, intr-un moment deosebt de important. Am discutat doar despre data pe care Guvernul vrea sa o propuna. Am agreat - avand in vedere situatia prin care trece tara – data de 28 iunie. Va fi probabil propunerea Guvernului in aceasta perioada. S-a discutat despre masurile…

- Premierul interimar, Ludovic Orbvan, se intalneste marti cu reprezentantii partidelor parlamentare pentru a stabili data alegerilor locale. Datele avansate anterior au fost 14 sau 21 iunie. PSD a cerut amanarea discutiilor, iar Victor Ponta amanarea alegerilor pana in toamna.Potrivit unui…

- Premierul interimar, Ludovic Orbvan, se intalneste marti cu reprezentantii partidelor parlamentare pentru a stabili data alegerilor locale. Datele avansate anterior au fost 14 sau 21 iunie. PSD a cerut amanarea discutiilor, iar Victor Ponta amanarea alegerilor pana in toamna.

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a transmis duminica o scrisoare catre premierul interimar Ludovic Orban, in care il anunta ca refuza invitatia acestuia de a participa la consultari privind stabilirea date alegerilor locale. Ciolacu noteaza ca prioritatea Guvernului ar trebui sa fie stabilirea…

- Premierul in exercițiu, Ludovic Orban, a transmis o invitație catre liderii partidelor parlamentare la consultari in vederea elaborarii hotararii de guvern privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2020 și a masurilor tehnice necesare bunei organizari și desfașurari a acestora. Intalnirea…

- Ludovic Orban a trimis vineri invitatii liderilor de partide parlamentare, în care îi cheama la consultari pentru stabilirea datei alegerilor locale. Consultarile ar avea loc marti, ora 17:00, la Palatul Victoria.„Va invit, marti, 10:03, 2020, ora 17, la consultarea care va avea…

- Intalnirea este programata pentru marți, 10 martie, ora 17:00, și va avea loc la Palatul Victoria. Invitația a fost transmisa catre Marcel Ciolacu, Dan Barna, Victor Ponta, Kelemen Hunor, Calin Popescu-Tariceanu, Varujan Pambuccian și Eugen Tomac. La discuții va participa și președintele Autoritații…

- Ludovic Orban a trimis vineri invitatii liderilor de partide parlamentare, in care ii cheama la consultari pentru stabilirea datei alegerilor locale. Consultarile ar avea loc marti, ora 17:00, la Palatul...