Stiri pe aceeasi tema

- Masurile fiscale pe care le vor lua autoritatile ar trebui sa aiba la baza criterii esentiale, cu impact direct asupra companiilor si al economiei, respectiv mentinerea de lichiditati in economie, evitarea blocajelor la plata, mentinerea locurilor de...

- Masurile fiscale pe care le vor lua autoritatile ar trebui sa aiba la baza criterii esentiale, cu impact direct asupra companiilor si al economiei, respectiv mentinerea de lichiditati in economie, evitarea blocajelor la plata, mentinerea locurilor de munca, sustin reprezentantii firmei de consultanta…

- A fost depașit pragul de 1.000 de victime in Italia. Comisarul Angelo Borelli a anunțat bilanțul epidemiei de coronavirus: 15.133 de cazuri, inca 2.249 in ultimele 24 de ore. Numarul morților a ajuns la 1.016, cu 188 de victime inregistrate intr-o singura zi, iar 98% au peste 68 de ani. 1.153…

- Potrivit unui comunicat de presa al MAE transmis AGERPRES, recomandarile vin in contextul demersurilor intreprinse de autoritatile italiene in vederea gestionarii si prevenirii infectiei cu corovanirus. Lucratorii cu contracte de munca in derulare - persoanele care au un contract de munca in derulare…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat joi, la finalul sedintei de Guvern, ca Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru un nou pod peste raul Dambovita, valoarea totala a investitiei fiind de aproape 50 de milioane de lei“Noi am aprobat astazi indicatorii tehnico-economici…

- Numarul de companii nou infiintate in Uniunea Europeana reprezenta 9,3% din totalul firmelor active in UE in anul 2017, un nivel stabil fata de 2016, dar in crestere fata de o rata de 9% inregistrata in 2012, arata datele prezentate luni de Oficiul de Statistica al UE (Eurostat). In 2017, procentajul…

- ​Ministrul muncii Violeta Alexandru susține ca "suntem departe de a lua o decizie", în ceea ce privește o posibila creștere a vârstei de pensioare la 70 de ani. Ministrul spune ca sunt analizate și tendințele la nivel european, urmând sa fie scoase în dezbatere publica…

- Guvernul a aprobat miercuri, prin hotarare, alocarea sumei necesare pentru plata integrala a salariilor aferente lunii noiembrie pentru angajatii inspectoratelor teritoriale de munca. "Echipa guvernamentala a gasit astazi solutia prin adoptarea unei hotarari de Guvern pentru ca salariatii inspectoratelor…