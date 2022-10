Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale-Comandamentul Garnizoanei București organizeaza azi in Capitala ceremonii militare și religioase, cu ocazia sarbatoririi Zilei Armatei Romane, dupa un anumit program. De Ziua Armatei Romane in Romania se sarbatorește Armata Romana , care la data de 25 octombrie 1944…

- O noua inregistrare video distribuita de militarii ucraineni pe rețelele de socializare arata ca au inceput sa foloseasca sistemele HIMARS inclusiv pentru a lovi convoaie ale armatei ruse, imaginile surprinzand cum un intreg șir de vehicule a fost spulberat in atac. VIDEO AICI Imaginile vorbesc de la…

- Conform Profit.ro , gigantul Ericsson are in plan realizarea unei fabrici de dispozitive 5G in Romania, prima astfel de unitate de producție dezvoltata de companie pe piața locala. Noua fabrica ar urma sa fie de marimea celor doua fabrici de antene pe care suedezii le-au cumparat de la Kathrein, in…

- In urma cu exact 50 de ani, la Munchen, in timpul Jocurilor Olimpice, a avut loc unul dintre cele mai sangeroase si cunoscute atacuri teroriste din istorie. Printre cei ucisi atunci s-a numarat antrenorul lotului de scrima al Israelului, Andre Spitzer, care s-a nascut si a trait in Timisoara pana la…

- Municipalitatea instituie alte restricții temporare de trafic in Timișoara. Circulația prin oraș a devenit un coșmar pentru șoferi, care s-au plans atat pe adresa redacției Tion, cat și pe rețelele de socializare.

- O interventie chirurgicala in premiera a fost realizata la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, in colaborare cu o echipa de specialisti in chirurgie de la Institutul Marius Nasta din Bucuresti. Interventia a fost prima in care s-a folosit o metoda hibrida, care a combinat chirurgia…

- Mașini avariate de copacii rupți de vant, strazi inundate , și gradini distruse de grindina, acesta a fost scenariul care s-a repetat noaptea trecuta in mai multe județe din țara. In marile orașe circulația rutiera a fost data peste cap dupa ce canalizarile au cedat. In prezent sun in vigoare doua coduri…

- Romania, din nou pe lista rușinii. Topul unde ne clasam langa Baku, Taiwan sau Jakarta! Ediția 2023 a clasamentului global, publicata vara aceasta, este condusa de Londra, Munchen și Seul. Cel mai bun scor il are Clujul, urmat la mica distanța, cu scoruri aproape egale, de Timișoara și de Capitala.